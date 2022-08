Jutri eno najbolj pričakovanih nadaljevanj Top Gun: Maverick, v četrtek pa duet Mirko in Marko iz skupine Avtomobili

Srede so namenjene kinu pod zvezdami – že jutri boste lahko uživali v enem najbolj pričakovanih nadaljevanj Top Gun: Maverick. Četrtkove večere pa lahko preživite ob brezplačnih koncertih najboljših slovenskih izvajalcev. Ta teden vas bosta zabavala Mirko in Marko iz skupine Avtomobili.

Četrtkove večere lahko preživite ob brezplačnih koncertih najboljših slovenskih izvajalcev. Foto: Žiga Intihar

Naslednjo sredo v kino pod zvezdami prihaja animirana pustolovščina DC liga super ljubljenčkov. Super-pes in Superman, ki sta nerazdružljiva in najboljša prijatelja, si delita iste supermoči. S celo družino se pridružite boju proti kriminalu v Metropolisu.

Zadnji avgustovski četrtek vam bo popestrila jazz in pop pevka Alenka Godec. Vendar takrat s koncerti še ne končajo. Za nepozaben začetek šolskega leta pripravljajo koncert prav posebnega glasbenika, ki je izredno priljubljen med mlajšo generacijo.

Nastopili so že Kokosy, Gušti, Martina in Domen, Emkej, Jure Lesar in drugi. Foto: Žiga Intihar

Petkovi večeri po službi so še vedno rezervirani za odlično mehiško hrano in latino zabavo z DJ-em. Vse do konca poletja pa vas v otroškem parku Planet Lollipop zabavajo z gledališkimi matinejami in delavnicami na prostem.

S posebnimi doživetji vas celo poletje razvajajo na edinstveni strehi ALEJA SKY. Foto: Žiga Intihar

In ne pozabite na nepozaben skok na največjem trampolinu na svetu –preizkusite ga lahko vse dni v tednu.