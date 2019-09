Jasna Kuljaj bo zabavala v oddaji Pri Črnem Petru

Pri Črnem Petru je pravzaprav gostilna, ki jo vodi simpatični gostinec Angelo, v Slovenijo priseljeni Argentinec. Glasni, nasmejani in včasih zmedeni Angelo poskrbi za kar nekaj smešnih pripetljajev, ne nazadnje je tudi Jasno Kuljaj zamenjal za Heleno Blagne. A že v prvi oddaji, ki bo na Planetu v soboto, 12. oktobra, bo zaplet razrešen, saj bo v oddaji nastopila prav prva dama slovenske glasbene scene.

"Gledalcem bo oddaja prinesla dobro družbo in prijetno energijo. Zastavljena je povezovalno, kar pomeni, da v njej ni prostora le za eno zvrst glasbe, ampak za vse, kar je na Slovenskem dobro in se posluša!" pravi Jasna, ki bo kot voditeljica krmarila med različnimi gosti, glasbeniki in gospodičem Angelom. "On vsekakor s seboj prinaša nekaj latinotemperamenta. Stala mu bom ob strani, če bo potreboval pomoč pri plutju skozi slovenske navade in stanje duha," v smehu dodaja Jasna.

Angelo je v resnici Miguel Angel Flores Morales, ki prav zares prihaja iz Argentine, v Slovenijo pa ga je pripeljala ljubezen. Pred kamero nastopa prvič, a Jasna je takoj opazila njegovo neverjetno sproščenost: "Še spoznala se nisva dobro, pa me je že zavrtel pod roko. Kar tako, na suho, brez glasbe. Zapoje kar sam in se že vrti."

V oddaji Pri Črnem Petru bomo poleg voditeljice Jasne Kuljaj in Angela videli še več likov, ki jih igrajo Ranko Babić, Sašo Đukić, Boštjan Meglič in Sašo Podobnik. Skozi oddajo bomo spoznavali tudi Slovenijo in različne običaje, vsekakor pa ne bo šlo brez odlične glasbe. Že v prvi oddaji Pri Črnem Petru bo gledalce pozdravila Helena Blagne, ki bo ob 30. obletnici zimzelene pesmi Vrniva se na najino obalo ponovno nastopila z Nacetom Junkarjem, kar bo nedvomno prava poslastica tako za gledalce kot tudi za goste v najzabavnejšem gostišču slovenskih televizij.

Oddaja Pri Črnem Petru namreč nastaja pred občinstvom, ki s svojimi odzivi in aplavzi spodbuja nastopajoče na odru. V prvi oddaji bodo poleg Helene in Naceta z nami tudi Dejan Vunjak in Manca Špik, Prifarski muzikanti, Ansambel Marcela IN, Fajnroll in Ansambel Saša Avsenika, obiskale pa nas bodo tudi dame iz predstave Menopavza.

Ob oddaji Pri Črnem Petru se nam pridružite vsako soboto ob 20. uri, prvič že 12. oktobra – na Planetu!

