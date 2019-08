Igralko med oddajo skoraj "zadela kap" #video

Melissa McCarthy, ki sta se ji med gostovanjem v oddaji Ellen pridružili soigralki iz televizijske serije The Kitchen Tiffany Haddish in Elisabeth Moss, je povedala, da je velika oboževalka pevke Billie Eilish in da bi rada v prihodnosti z njo tudi sodelovala. V šali je dejala: "Moje sanje so, da bi se z njo odpravila na turnejo. Prepričana sem, da vsak 'super kul' sedemnajstletni glasbenik ob sebi potrebuje 48-letno mamo dveh otrok."

Tako je pevka Bilie Eilish prestrašila igralko Melisso McCarthy. Foto: Printscreen YouTube

Mellisa je s pomočjo Ellen na komičen način predelala tudi spot za pevkino uspešnico Bad Boy. Ko je voditeljica igralko nato vprašala, ali ji je uspelo izvedeti, kaj si 17-letnica o tem spotu misli, je priznala, da se z njo na to temo še ni slišala. Nato pa jo je čakalo šokantno presenečenje. Mlada dama je nenadoma skočila iz škatle in igralko dodobra prestrašila.

Kako je videti komično predelani spot in kako je pevka prestrašila Melisso McCarthy, si lahko pogledate v spodnjem videu, več pa v oddaji Ellen ob 14:30 na Planetu.

