Igralka s fotografijo zmedla oboževalce #foto

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali akcijsko romantično komedijo To je vojna! (This Means War), v kateri nastopajo Tom Hardy, Chris Pine in Reese Witherspoon. Zadnja je s fotografijo, ki jo je pred dnevi objavila na svojem profilu na Instagramu, poskrbela, da so bili njeni oboževalci kar malce zmedeni.

Reese Witherspoon in njena 21-letna hči Ava Phillippe sta vedno deležni komentarjev, da sta si izredno podobni, tokrat pa so se oboževalci znašli pred težko nalogo, saj so morali ugotoviti, katera je katera. Z oskarjem nagrajena igralka je na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo, kako sta se s hčerko na božični dan odpravili po nakupih, pri čemer sta nosili enaki zaščitni maski.

Fotografija, ki je zmedla oboževalce:

Pod objavo ni manjkalo vprašanj, katera je katera, drugi pa so ugotavljali, da je njuna podobnost res neverjetna. Nekdo je razliko opazil le pri očeh. Hčerkine naj bi bile zelo podobne očem njenega očeta.

44-letna igralka ima sicer tri otroke. V zakonu z igralcem Ryanom Phillippom je poleg že omenjene hčerke dobila še sina Deacona, najmlajšega sina Tennesseeja pa ima z zdajšnjim možem Jimom Tothom.

Tudi na drugih fotografijah je podobnost med mamo in hčerko precej osupljiva, predvsem na tistih malce starejših, na katerih lahko vidimo Reese, ko je bila stara približno toliko, kot je zdaj njena hčerka.

Nocoj si Reese Witherspoon lahko na Planetu ogledate v komični akciji To je vojna! (This Means War), v kateri se dva nevarna ameriška agenta (Tom Hardy in Chris Pine) zaljubita v isto lepotico (Reese Witherspoon), kar postavi njuno prijateljstvo na kocko. Čeprav sprva skleneta, da bosta v ljubezenski tekmi spoštovala prijateljska pravila nevmešavanja, ljubosumje zmaga nad razumom. Z uporabo dolgoletnega vohunskega znanja in najnovejše tehnologije poskušata drug drugemu uničiti zmenke, kar povzroči nenadzorovane, zabavne in velikokrat zelo boleče ljubezenske težave.

Film To je vojna! (This Means War) je na sporedu nocoj ob 20. uri. Že jutri pa vas na Planetu čaka silvestrovanje v družbi starih znancev.

