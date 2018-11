Igralec Gerard Butler opustil odvetniško kariero

Karizmatični igralec, ki ga vsi zagotovo najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu 300, nima igralske izobrazbe. Preden se je podal v filmske vode, je obiskoval pravno fakulteto in tudi diplomiral, kariero pa popolnoma opustil po tem, ko so ga v odvetniškem podjetju odpustili, tik preden je dobil licenco za opravljanje odvetniškega poklica.

V njegovih preskokih med akcijskimi in romantičnimi filmi najdemo tudi takšne, ki so tesno povezani z odvetniki in težavami ter luknjami v zakonu. Državljan nevarnih namer, ki ga je Butler tudi produciral, izpostavlja ravno to.

Skupaj z igralskim kolegom Jamiem Foxxom uprizorita hud boj med malim človekom in državnimi zakoni ter korupcijo. Film, ki so ga snemali v dejanskem, še obratujočem zaporu, govori o izumitelju Clydu Sheltonu (Gerard Butler), ki je vzoren družinski človek. Njegovo ženo in hčer kruto ubijejo med ropom njihove hiše. Ko morilca primejo, primer prevzame samozavestni tožilec iz Philadelphie Nick Rice (Jamie Foxx). Ta enemu od osumljencev v zameno za pričanje proti sostorilcu ponudi blago kazen.

Človeka, ki se je izvlekel z umorom, deset let pozneje najdejo mrtvega. Clyde hladnokrvno prizna svojo krivdo in opozori Nicka: ali bo popravil pravni sistem, ki je v primeru njegove družine odpovedal, ali pa bodo ključni akterji sodnega procesa umrli.

