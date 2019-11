HOFER s kupci zbral 7.778 evrov za boj proti raku dojk

Mesec oktober je letos ponovno zaznamovala rožnata barva, ki javnost osvešča o raku dojk. Ta v Sloveniji vsako leto prizadene več kot 1.400 žensk. V podjetju HOFER so že četrto leto podali roko slovenskemu združenju za boj proti raku dojk Europa Donna. Skupaj s svojimi kupci so letos v okviru Roza oktobra zbrali 7.778,40 evra.

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah v Sloveniji, ob pravočasni diagnozi pa ga zaznamuje tudi visoka ozdravljivost, zato je osveščanje in redno pregledovanje še kako pomembno. Tega se zavedajo tudi pri podjetju HOFER, kjer so s projektom Roza oktober v štirih letih sodelovanja z združenjem Europa Donna zbrali že preko 28 tisoč evrov.

Namen zbrane donacije Lanskoletna zbrana sredstva so omogočila izvedbo štiridnevnega tabora za otroke, ki imajo izkušnjo z neozdravljivo kronično boleznijo v družini. Letošnjo donacijo 7.778,40 evra bodo namenili preventivnim programom osveščanja o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka dojk. Združenje Europa Donna v sodelovanju z zdravniki zagotavlja tudi podporo ob diagnozi, preverjene informacije o raku dojk ter svetovalne telefone za pomoč pri odločitvah ob zdravljenju te bolezni.

»Podjetju HOFER se zahvaljujemo za že tradicionalno podporo v rožnatem oktobru, mednarodnem mesecu osveščanja o raku dojk. Že četrto leto zapored so zbrana sredstva od prodaje šampinjonov in letos tudi jabolk namenili aktivnostim našega združenja. Letošnja donacija bo tako podprla preventivne programe osveščanja o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka dojk. Veseli nas, da nam prejeta sredstva omogočajo nadgradnjo programov in aktivnosti, hkrati pa s pomočjo tovrstnih partnerstev širimo doseg svojih sporočil osveščanja o raku dojk,« je ob zaključku letošnjega rožnatega oktobra povedala dr. Tanja Španić, predsednica slovenskega združenja Europa Donna.

Skrb za zdrav življenjski slog je stalnica skozi vse leto Roza oktober je bil letos še intenzivneje usmerjen v osveščanje zaposlenih. V ta namen so, prav tako v tesnem sodelovanju z združenjem Europa Donna, organizirali potujočo posvetovalnico SKUPAJ.ZDRAVI., ki v mesecu oktobru in novembru obiskuje HOFERjeve trgovine po vsej Sloveniji ter zaposlenim omogoča individualni posvet s strokovnjakom ter pravilen prikaz pregleda na modelu.

»Tako kot svoje kupce želimo tudi svoje sodelavce spodbujati k zdravemu življenjskemu slogu. Naši kupci so že vajeni, da lahko v oktobru podprejo boj proti raku dojk z nakupom šampinjonov v roza embalaži. Letos smo dobremu namenu dodali tudi najbolj pogost sadež – jabolka, ki so slovenskega porekla. S tem spodbujamo tudi zdravo izbiro, saj so tako jabolka kot šampinjoni del celovite zdrave prehrane, ki pripomore k boljšemu počutju,« pravijo pri HOFERju.

Naročnik oglasnega sporočila je HOFER.