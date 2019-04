Filmski zvezdnik: Molite zame in za mojo družino!

Markov sin Michael je pred dnevi praznoval svoj 13. rojstni dan in tako tudi uradno po ameriških standardih postal najstnik. In ker vsi vemo, da znajo biti najstniki za starše precej naporni, je filmski zvezdnik na Twitterju delil fotografijo s praznovanja, zraven pa pripisal nekaj hudomušnih besed: "Moj sin Michael je včeraj praznoval 13 let. Zdaj imamo uradno dva najstnika pri hiši - molite za nas!"

My son Michael turned 13 yesterday. Now there are officially two teenagers in the house — pray for us! 🎂😜🙏❤️ #family #blessed pic.twitter.com/69K4IvWeyj — Mark Wahlberg (@markwahlberg) 23 March 2019

Sedeminštiridesetletni igralec ima s svojo ženo še tri otroke Ello (15), Brendana (10) in Grace (9).

Sicer pa si boste Marka Wahlberga v družbi s Kate Beckinsale lahko ogledali že to nedeljo na Planetu v akcijski drami Tihotapci (Contraband), kjer Mark igra izkušenega tihotapca Chrisa, ki se zavoljo ljubeče žene in sina odloči zapustiti dobičkonosne, toda nevarne kriminalne dejavnosti.

Težave ženinega brata, ki zaradi ponesrečene prodaje mamil postane dolžnik mafijskega šefa Tima, Chrisa prisilijo, da znova sprejme nevarno tihotapsko nalogo. V iskanju izhoda iz nepregledne mreže brezobzirnih morilcev, podkupljenih policistov in nasilnih preprodajalcev mamil, poskuša Chris zaščititi svojo družino in ob tem preslepiti Tima in druge zločince.

Film Tihotapci (Contraband) z Markom Wahlbergom bo na sporedu v nedeljo ob 20. uri na Planetu.

