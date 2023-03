Cool Mamacita je Opi v animiranem filmu POZABLJENČKI, ki je navdušil otroke in gledalce na sobotni premieri!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pozabljenčki, nova animirana sinhronizirana pustolovščina za vso družino, v kateri se živalici vrste flamelčki, ki na videz spominjata na prikupne donut krofke, Opi in Edi, borita za obstoj svoje vrste, je prejšnji teden zavzela kino platna po Sloveniji. V soboto je v vseh Cineplexxih potekal Družinski dan s filmom Pozabljenčki, v Ljubljani pa sta se dogodka udeležila tudi Teja Jugovic – Cool Mamacita, ki je svoj glas posodila glavni junakinji Opi, ter Andrei Lenart, ki je svoj glas posodil kar trem likom – kapitanu ladje, Školjčniku in vprežnim psom.

Ker so simpatični flamelčki na videz podobni donut krofkom, je za sladkanje s pisanimi donuti poskrbelo Pekarstvo Orehek, otroci so barvali pobarvanke filma, prejeli pijačo Oraketa in uživali ob ogledu risanke.

Teja Jugovic – Cool Mamacita je povedala, da sta si tudi v resničnem življenju z glavno svojeglavo junakinjo Opi zelo podobni in da ji je bila vloga prav pisana na kožo. Na dogodku jo je spremljala njena celotna družina, ki je nanjo zelo ponosna.

Med drugimi sta se dogodka s svojimi otroci udeležili tudi televizijska voditeljica Manja Stević, ustvarjalka bloga Kam z mulcem, Iva Jarm ter televizijski voditelj Simon Vadnjal.

Tako starši kot otroci so bili nad novim animiranim filmov, ki poleg tega, da je izjemno barvit in zabaven nosi tudi pomembno sporočilo, navdušeni.

Pozabljenčki so na voljo za ogled v vseh kinematografih po Sloveniji. Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.