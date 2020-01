Bi preživeli, če bi zlezli v trebuh konja? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Verjetno najbolj znan mojster preživetja Bear Grylls je v zanimivem videu ocenil, kako realistični so prizori v nekaterih filmskih uspešnicah, kjer glavni junaki v boju za preživetje uporabijo precej skrajne prijeme.

Bear Grylls, ki je zaslovel z oddajo, v kateri je prikazoval tehnike preživetja v nekaterih najbolj negostoljubnih okoljih na planetu, je v zanimivem videu ocenjeval, v katerih filmih so ustvarjalci obdržali stik z realnostjo in v katerih so pustili domišljiji malce preveč prosto pot.

Med najbolj nenavadne preživetvene tehnike vsekakor lahko štejemo rešitev Leonarda DiCapria, ki je v filmu Povratnik (The Revenant) zlezel v notranjost mrtvega konja in tam preživel noč, da bi se zaščitil pred mrazom.

Grylls je ocenil, da bi ta prijem v resnici lahko deloval. Tudi sam je namreč med snemanjem svoje oddaje noč že preživel v trebuhu mrtve kamele. Težava je bila le v tem, da je takrat jemal tablete proti malariji, ki povzročajo nočne more. Sanjal je namreč, da je kamela oživela, zato se je v njeni notranjosti prebudil kar malce paničen.

Za realistične je ocenil tudi prizore iz filmov Brodolom (Cast Away) s Tomom Hanksom, Everest, Titanik, Crocodile Dundee, za nerealistične pa prizore iz filma Peklenski val (Point Break), Bird Box in iz serije Pisarna (The Office). Več v videu.

Svoje neprecenljivo znanje in edinstvene veščine bo v oddaji Preživetje v divjini, ki spomladi prihaja na Planet, delil tudi Brane T. Červek, certificirani inštruktor preživetja v divjini z več kot 30-letnimi izkušnjami, ki je na tem področju tudi eden najbolj usposobljenih ljudi na svetu.

