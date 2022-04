André Rieu prihaja v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko občinstvo se lahko veseli popolnoma novega programa, ki ga sestavljajo čudovite melodije iz filmov, muzikalov, oper, operet in tradicionalne glasbe. Obiskovalci koncerta so vabljeni, da ob glasbi in plesu preživijo nepozaben večer.

"Glasba, še posebej pa valček, je velik del mojega življenja," pravi André Rieu. "Če se skladba dotakne mojega srca, se bo tudi vašega. Glasba mi omogoča, da vnašam veselje in radost življenju. Na mojih koncertih je vse dovoljeno: smeh, jok, ples, petje. Čustva so skrivnost mojega uspeha. "

Andrejevi koncerti so vrtiljak čustev. S približno 100 koncerti letno zagotavlja odlično zabavo s svetovno znanimi, romantičnimi in poduhovljenimi skladbami ter številnimi presenečenji ter vrhunskimi mednarodnimi solisti. Skupaj s 60-članskim Johann Strauss orkestrom, največjim zasebnim orkestrom na svetu, karizmatični Nizozemec že več kot 30 let potuje po svetu.

André Rieu je poročen že več kot 40 let, s svojo ženo Marjorie živi v romantičnem dvorcu iz leta 1452 v domačem kraju Maastricht. Par ima dva sinova in pet vnukov.

