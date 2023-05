ALEJA podaljšuje veliko praznovanje tretjega rojstnega dne do 26. maja

Kljub novemu terminu velikega koncerta pa ostaja nespremenjena odlična zasedba priznanih slovenskih glasbenikov, in sicer Nipke s skupino The Nipples, Nina Pušlar in Vlado Kreslin z Malimi Bogovi. Koncert bo potekal na zunanjem parkirišču pred ALEJO, svoje jeklene konjičke pa lahko parkirate v brezplačni parkirni hiši. Vsi koncerti so za obiskovalce popolnoma brezplačni.

Foto: Aleja

Obiskovalci se boste od danes pa vse do petka popoldan lahko zabavali z LEJ-3 Fotoloopom in karikaturistom Borisom, jutri in to soboto popoldan pa vas bo razveselila maskota Happy s prijatelji. V soboto popoldan bo na osrednjem prireditvenem prostoru tudi interaktivna glasbena predstava Repki z raperjem Trkajem. Na edinstveni strehi ALEJA SKY pa boste v primeru lepega vremena lahko preizkusili napihljive krogle Body Zorbing in si ogledali tovarno milnih mehurčkov.

Poleg tega že lahko sodelujete v nagradni igri tako, da skenirate eno izmed QR kod, ki se nahajajo po vsej ALEJI. V žrebu se lahko potegujete za številne lepe nagrade, kot so električni skiro, ki ga podarja Big Bang, vikend vožnja z avtomobilom Volkswagen ID. Buzz za celotno družino, ki vam jo bo omogočil ID Hub ali pa darilne bone Desetak v vrednosti 300 evrov.