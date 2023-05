Z ‘oskarjem’ nagrajena ALEJA v poletje z več kot 20 dogodki, torkovimi koncerti in filmskimi večeri

“Prejeti zlato priznanje za dizajn in razvoj Evropskega združenje nakupovalnih središč (ECSP) je v naši industriji tako, kot bi film dobil oskarja. S tem si je ALEJA le še utrdila svoj položaj vodilne v panogi, saj je kot prvo nakupovalno središče v Sloveniji prejela to nagrado, na kar smo izjemno ponosni,” je ob prejemu zlatega priznanja dejal direktor ALEJE Toni Pugelj . Po izjemnem tritedenskem praznovanju tretjega rojstnega dne je najboljše evropsko nakupovalno središče z navdušenjem napovedalo prihajajočo serijo vznemirljivih dogodkov, ki bodo nedvomno vse poletje ohranjali energijo obiskovalcev.

ALEJA SKY bo ponovno postala epicenter zabave z raznolikim programom, primernim za obiskovalce vseh starosti. Obiskovalci lahko pričakujejo tudi pestro paleto koncertov v živo s priznanimi slovenskimi glasbeniki in nepozabno izkušnjo gledanja filmov pod zvezdami. “Torki bodo za koncerte, ostali dnevi pa za številna doživetja, športne oddihe na strehi, rekreacijo in filme,” še dodaja Pugelj.

Z naslednjim torkom se ob 20. uri začnejo Afterwork koncerti, na katerih bodo med drugim nastopili RoMaChild – Martin Štibernik in Roman Ratej, Dominik Kozarič, Manca Trampuš iz zasedbe Koala Voice, Regina, Plateau in Regen.

S koncem junija pa se bo začel festival akcijskih filmov, kjer si bodo z začetkom ob 20. uri obiskovalci lahko ogledali številne premiere mednarodnih uspešnic, kot so Hitri in drzni 10, Indiana Jones in artefakt usode, Varuhi galaksije: 3 dejanje in John Wick 4. Družine se bodo lahko zabavale tudi tik pred začetkom novega šolskega leta, saj bo konec avgusta ob 20. uri na vrsti festival družinskih filmov, kjer se bodo zvrstili Mala morska deklica, Spider-Man: Potovanje skozi Spider svet, Brata Super Mario in drugi.

ALEJA SKY bo ponovno postala epicenter zabave. Foto: Barbara Reya

Poletje bo zabavno in nepozabno tudi z nagradnim natečajem Repkov v sodelovanju z raperjem Trkajem, ki bo kmalu objavljen na družbenih omrežjih ALEJE in Trkaja. Nanj se lahko prijavijo otroci stari od 5 do 12 let, ki bodo skupaj z njim sodelovali pri snemanju pesmi iz glasbenega albuma Repki. Nekaj otrok pa je Trkaj že izbral na nastopu, ki se je zgodil v sklopu praznovanj ALEJINEGA tretjega rojstnega dneva.

Novinarskega srečanja se je že udeležilo nekaj pevcev, ki jih bomo na odru lahko poslušali v torkovih koncertnih večerih. Z nami so bili Regina, Dominik Kozarič, RoMaChild − Martin Štibernik in Roman Ratej, člani skupine Plateau ter Regen z Gajo Kuščer. Da se veselijo prihoda na ALEJINE torkove koncerte, so vsi glasbeniki dejali tudi sami.

Glasbeniki se veselijo koncertov v živo na ALEJI SKY. Foto: Barbara Reya

Pevka Regina je povedala, da se svojega nastopa že zelo veseli, ker bo presenetila z novimi preoblekami svojih dobro znanih hitov. Člana banda Plateau Andrej Kaferle in Gašper Turk sta delila, da bodo prvič nastopili v nakupovalnem središču in se izjemno veselijo te priložnosti, ko bodo preizkusili tudi košarkarsko igrišče na ALEJI SKY.

Pevka Gaja Kuščer iz skupine Regen je zaupala, da bodo prvič v živo odigrali akustični koncert, kar bo ustvarilo zelo lepo in posebno vzdušje ter jim je v veliko čast, da so lahko del tako posebne zgodbe. Člana RoMaChild Martin Štibernik in Roman Ratej sta povedala, da bo njun koncert velika prelomnica, saj bo to njun prvi koncert v živo, na katerem bosta v uri in pol predstavila svojo avtorsko glasbo na največji terasi v prestolnici.

Dominik Kozarič, ki se je po dveh desetletjih vrnil v Slovenijo, je povedal, da bi rad dodatno popestril slovensko glasbeno sceno in komaj čaka, da bo lahko zapel nekaj svojih največjih uspešnic in izvedel koncert v najboljšem nakupovalnem središču. Vsekakor bo poletje vznemirljivo, polno dogodivščin, zabave in nepozabnih trenutkov.

TORKOVI AFTERWORK KONCERTI – ob 20. uri (ALEJA SKY se zapre ob 22. uri)

6.6.2023 – Ana Pupedan

– Ana Pupedan 13. 6. 2023 – Roma Child

– Roma Child 20. 6. 2023 – Anja Rupel

– Anja Rupel 27. 6. 2023 – Leopold I.

– Leopold I. 4. 7. 2023 – Tomaž Domicelj

– Tomaž Domicelj 11. 7. 2023 – Regen

– Regen 18. 7. 2023 – Dominik Kozarič

– Dominik Kozarič 22. 8. 2023 – Regina

– Regina 29. 8. 2023 – AKA Noemi

– AKA Noemi 5. 9. 2023 – Freekind

– Freekind 12. 9. 2023 – Plateau

– Plateau 19. 9. 2023 – Koala Voice

FESTIVAL AKCIJSKIH FILMOV med 28. 6. in 1. 7.2023 ob 20. uri

Hitri in drzni 10

Indiana Jones in artefakt usode

Varuhi galaksije: 3 dejanje

John Wick 4

FESTIVAL DRUŽINSKIH FILMOV NA ALEJI SKY od 30. 8. do 2. 9. 2023 ob 20. uri