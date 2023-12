Fotografirajte se z Božičkom v ALEJI

Foto: Aleja

Ne pozabite, da ideje za darila še vedno lahko poiščete na božično-novoletnem sejmu na ulicah ALEJE. Odkrijte številne stojnice z unikatnimi izdelki, ki bodo vaše praznično nakupovanje naredile še bolj posebno. Brezčasno darilo ostaja darilni bon Desetak, ki je unovčljiv v vseh trgovinah in lokalih nakupovalne destinacije. Naj obdarovanci sami izberejo svoje sanjsko darilo in doživijo pravo veselje ob izbiri.

Na strehi ALEJE SKY so že tretje leto zapored odprli drsališče, na katerem lahko vsi ljubitelji drsanja doživijo praznično vzdušje na kar 1000 m2 drsalnih površinah in 140 metrov dolgih ledenih stezah.

Foto: Robert Krumpak

Delovni čas drsališča nad mestom je od ponedeljka do sobote od 10. do 21. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 11. do 20. ure. Vstopnica za drsanje ni le odlično darilo, ampak tudi priložnost za deljenje čarobnega doživetja nad mestom. Na voljo so vam na blagajni drsališča.