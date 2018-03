Uganete, čigav sin bo nastopil v oddaji Nova zvezda Slovenije?

Nova zvezda Slovenije

Tokrat bo na vrsti sin znanega slovenskega pevca Miša Kontreca. Dominik sovraži alkohol in obožuje glasbo. Želi si iti po očetovih stopinjah in biti uspešen v glasbi. Vsak dan vadi, očeta ves čas sprašuje za nasvete. Od malega igra harmoniko, pred dvema letoma pa si je prvič zaželel zapeti. "Očeta sem med odraščanjem spremljal na njegovi glasbeni poti, bil sem prisoten na njegovih vajah, gledam ga po televiziji. Tako sem se ob opazovanju njega tudi sam naučil igranja kitare in klavirja, ne maram pa branja not, ker raje vse delam po posluhu," pravi Dominik. Njegov idol je glasbenik Bruno Mars, čeprav sam najraje prepeva balade in čustvene pesmi, kjer lahko začuti dušo. Tako si je tudi na avdicijskem nastopu izbral romantično in čarobno skladbo skupine Sars Lutka. Ali bo z njo začaral tudi žirante, pa boste videli že to soboto ob 20.00 na Planet TV.