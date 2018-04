Nova zvezda Slovenije se je končala s solzami #video

Nova zvezda Slovenije

Za nami je še en zabaven večer v Novi zvezdi Slovenije. Žiranti so si dali duška s komentarji, kandidati pa z glasbenimi nastopi. Ta večer je bil uspešen predvsem za tiste nastopajoče, ki jim oder tudi sicer ni tuj in imajo z njim že nekaj izkušenj.

Kljub dobremu glasu so bili žiranti pri nastopih pozorni tudi na predstavitev kandidatov. Deklici iz Italije, ki je komunicirala pretežno v hrvaškem jeziku, so dali nalogo, da se nauči tudi nekaj slovenskih besed. Ne glede na zadano nalogo pa je žirante njen nastop tako ganil, da ji je Tomaž Mihelič padel v objem.

Predstavil se je Mladen, ki že ima izkušnje s Srbskim idolom, kjer je dosegel sedmo mesto in se uvrstil v finale. 13-letna Lara iz Italije je prav tako nastopala na enem od pevskih festivalov, kjer je zasedla četrto mesto. Anamarija je študirala muzikologijo, imela svoj bend, obiskuje pa tudi šolo jazz petja pri Jadranki Juras.

Tudi Tatjana redno gostuje po kazinojih, nastopala je s simfoničnim orkestrom in bila na Emi kot spremljevalna pevka. "Izkušnje zagotovo nekoliko pripomorejo k boljši predstavitvi, predvsem v smislu, da imaš manj treme pred nastopom. Pa tudi sicer je glasba naš svet in očitno so to prepoznali tudi žiranti," so se po uspešnem avdicijskem nastopu strinjali kandidati, ki so se uvrstili med 24-terico najboljših. Poglejte si njihove nastope.

Mladen Maki Teodorović, 42 let

Lara Mijatović, 13 let

Anamarija Klaužar, 23 let

Tatjana Mihelj, 44 let

Nova zvezda Slovenije je na sporedu vsako soboto ob 21.00 na Planet TV, sledi pa komentatorska oddaja Zvezda magazin, kjer Jasna Kuljaj, Oriana Girotto in Kataya brez dlake na jeziku komentirajo nastope bodočih zvezd.