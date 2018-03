Klemen Bunderla: Mislim, da bomo pridobivali pri erekciji

Nova zvezda Slovenije

Koliko dela ima zjutraj s pričesko voditelj oddaje Nova zvezda Slovenije Klemen Bunderla, kako k njegovi garderobi prispevata nemška bokserka in čivava, kateri je najdražji kos v njegovi omari in zakaj se izogiba razprodajam?

"V kopalnici ne smeta manjkati olje za lese in vosek," razkrije svoje najpomembnejše lepotilne pripomočke voditelj oddaje Nova zvezda Slovenije Klemen Bunderla. S prepoznavno sivobelo pričesko in vedno zanimivimi ekstravagantnimi stajlingi nas v oddaji, kjer odkrivamo nove glasbene talente, preseneti vsako soboto ob 20. uri. Nič drugače ne bo ta teden. "Zasebno ne nosim tako bleščečih oblačil, sicer pa tudi v šovu malo sodelujem s predlogi," razkrije simpatični Klemen, kateremu svoj pečat pri "ustvarjanju" domače garderobe dasta kar njegova štirinožna pasja prijatelja. Kakšna je njuna vloga, kako skrije morebitno slabo pričesko, kaj ima z njo erekcija in koliko je Klemen odštel za najdražji kos oblačila, preverite v prispevku.