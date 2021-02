Zaradi stave se je lotil enega najbolj napornih izzivov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svoje znanje in spološno razgledanost lahko kar iz udobja svojega kavča preverite z oddajo Milijonar, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu. Na vročem stolu se bo tokrat preizkusil tudi Martin iz Krškega, ki se je pred leti za stavo lotil izjemnega podviga in jo celo dobil.

Nocoj se bodo v kvizu Milijonar za mesto na vročem stolu v igri hitri prsti pomerili novi štirje tekmovalci. Prvi, ki bo nocoj dobil priložnost odgovarjati na 15 vprašanj in osvojiti 100 tisoč evrov bo Martin iz Krškega, ki je razkril, da je pred leti s prijateljem stavil, da se v enem letu lahko pripravi in preteče maratonski tek. Njegov prijatelj je bil namreč mnenja, da je za takšno razdaljo treba trenirati in se pripravljati precej več časa.

Martin se je že naslednje leto prijavil na Ljubljanski maraton in podvig uspešno izpeljal. Za nagrado pa je dobil skok s padalom. "Se pravi ste šli iz ene muke v drugo," se je ob tem pošalil voditelj Jure Godler. Več v zgornjem videu.

Kako uspešen je bil tekmovalec v kvizu, preverite v nocojšnji oddaji Milijonar.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Ob 20.45 sledi serija Odtenki modre z Jennifer Lopez v glavni vlogi.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.