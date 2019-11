Verjame, da se iz njunega plesa lahko razvije tudi ljubezen #video

V oddaji Zapleši v ljubezen sta se na plesnem zmenku na slepo spoznala tudi Bojana iz Grosupljega in Marko iz Ljubljane ter s plesom navdušila. Tudi drug na drugega sta naredila dober vtis, zato nas je zanimalo, kako so se stvari med njima razvijale po koncu snemanja oddaje.

To nam je povedala Bojana

"S plesnim nastopom v oddaji sem bila zadovoljna. Če bi bilo na razpolago še več časa, bi bil zagotovo tudi kakšen spodrsljaj manj," nam je zaupala Bojana, ki je v plesu nadvse uživala, čeprav jo je malce skrbelo, kakšen soplesalec jo čaka.

"Bilo je prisotnega malce strahu pri dvigu, a se je izkazal za neupravičenega. Pravzaprav sem se kar izgubila v plesalčevih rokah in hkrati lahkotno poletela proti res ogromnemu lestencu. Počutila sem se varno," je Marka pohvalila Grosupeljčanka.

Po koncu snemanja oddaje sta se plesalca srečala v starem delu Ljubljane. "Bilo je prijetno druženje, tem za pogovor ni zmanjkalo. Ob pečenem kostanju in toplem čaju je večer hitro minil in upam, da še kdaj ponoviva, kot prijatelja."

Ko smo simpatično Grosupeljčanko Bojano vprašali, ali bi izkušnjo z oddajo Zapleši v ljubezen še kdaj ponovila, nam je odgovorila: "Izkušnja je bila nepozabna, fantastična. Če bi morala vse skupaj ponoviti, bi to storila z največjim veseljem, če je potrebno, tudi dvakrat, brez pomislekov."

To nam je povedal Marko

Tudi Marko, ki pred to oddajo še ni bil na zmenku na slepo, je bil s svojim plesnim nastopom v oddaji zadovoljen. "Mislim, da se nama je ples vrhunsko posrečil, kar so potrdili tudi gledalci. Tudi soplesalka me je navdušila in mislim, da bova najin odnos nadaljevala."

"Drugi zmenek je bil zelo sproščen in mislim, da se lahko iz najinega prijateljstva razvije tudi ljubezen. Bojana je topla štajerska duša, s katero imava ogromno skupnih interesov in hobijev," nam je zaupal 50-letnik, ki bi izkušnjo iz oddaje podobno kot soplesalka takoj ponovil, saj je bil zelo vesel, da se je vse skupaj tako lepo izšlo.

Nove štiri kandidate, ki bodo poskusili zaplesati v ljubezen, lahko spoznate že v četrtek ob 21. uri na Planet TV.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.