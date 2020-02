V Milijonarju tudi voditeljica Jasna Kuljaj #foto

V nocojšnji oddaji Milijonar, ki bo že 100. po vrsti in hkrati zadnja v drugi sezoni, se bodo pomerili voditeljica Jasna Kuljaj, športni komentator in voditelj Dani Bavec, glasbenica Eva Hren, novinar in voditelj Igor Pirkovič, član glasbene skupine Čuki Miha Novak ter pevka in voditeljica Darja Gajšek.

O nastopu v kvizu Milijonar smo se pogovarjali z Jasno Kuljaj, ki se že v petek, 21. februarja, z zabavno glasbeno oddajo Pri Črnem Petru vrača na male zaslone.

Igor Pirkovič, Eva Hren, Jasna Kuljaj, Slavko Bobovnik, Darja Gajšek in Miha Novak Foto: osebni arhiv

Jasna, nocoj te bomo gledali v oddaji Milijonar. Si se na nastop v oddaji kaj posebej pripravljala?

Povabilo v oddajo sem vzela nadvse resno. Kviz dobro poznam in vem, da če se ne prebiješ skozi Hitre prste, je lahko vse zaman. Običajno se med šestimi tekmovalci v eni oddaji zgolj dvema uspe prebiti na vroči stol. V primeru, da mi to uspe, seveda želim blesteti pred Slavkom, zato sem si vzela čas in se malo izpopolnila na področju splošne izobrazbe. Malo sem osvežila gimnazijsko znanje s področja geografije, kemije, literature in se tolažila s tem, da mi bo to, kar sem se naučila, v vsakem primeru prav prišlo.

Pri vprašanjih iz katerega področja pa se počutiš najbolj samozavestno?

Pri književnosti ne bi smel biti problem, saj je bila slovenščina moj najljubši predmet v šoli. Naše literate in njihova dela precej dobro poznam. Moja šibka točka pa je naravoslovje, zato sem po dvajsetih letih ponovno vzela v roke periodni sistem. Osvežila sem tudi poznavanje največjih slovenskih športnih uspehov, za katere se ti lahko zdi, da jih obvladaš, pa potem med guglanjem hitro ugotoviš, da si letnice že malo pomešal.

Sicer rada spremljaš televizijske kvize?

Televizijski kvizi so mi ena najljubših zvrsti razvedrilnih oddaj. Ne boste verjeli, ampak svojo kariero na televiziji sem pred davnimi leti, še preden so mi pustili stopiti pred kamere, začela v kvizu Najšibkejši člen. Tekmovalci, ki so izpadli, so morali takoj zatem dati izjavo in jaz sem bila tista, ki jih je izpraševala in iz njih poskušala dobiti vsaj nekaj čustev. To ni bilo enostavno, saj so vsi povečini avtomatično odgovarjali s "Takšno je življenje, nimamo kaj!". Sem jih morala najprej malce razburiti, potem pa so začeli prihajati bolj sočni odgovori (smeh, op. p.).

Foto: osebni arhiv

Nam zaupaš še kakšno zgodbo iz zakulisja snemanja tokratne posebne oddaje?

Lahko povem, da me je prvič namaskirala naša Sofija (Alja Prgin) iz oddaje Pri Črnem Petru, ki, kadar ni v naši oddaji, dela tudi kot maskerka. Prvič sem jo videla, odkar se je končala prva sezona oddaje Pri Črnem Petru in res sem je bila vesela. No, saj se bova zdaj kmalu začeli več videvati, saj je pred vrati druga sezona. Po oddaji pa sva se z Evo Hren odpravili na pijačo, kjer sva ugotovili, da sva prav fajn babi (smeh, op. p.). Evo poznam od daleč že nekaj časa, a nikoli ni bilo priložnosti, da bi kakšno rekli. Včasih takšna snemanja prinesejo tudi nova poznanstva in zato se jih rada udeležim.

Tekmovalci nocojšnje oddaje Milijonar:

Zadnjo oddajo druge sezone Milijonarja si lahko ogledate nocoj ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku.