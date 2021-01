V Milijonarju razbili zanimiv mit o morskih psih #video

Poznate mit, da morski psi napadejo, ko zavohajo kri? Prav o tem je zanimivo zgodbo povedala tekmovalka Urška, ki uči angleščino na osnovni šoli, v prostem času pa je njena strast potapljanje. Preden je svet zajela epidemija covid-19, se je odpravila potapljat na Bahame in v vodi so ji družbo delali tudi morski psi.

"So precej prijazni in v bistvu jim je vseeno zate," je njihovo vedenje opisala Ljubljančanka in delila pripoved kapitana ladje na tem potopu. Ta je dejal, da je trditev, da naj bi morski psi postali agresivni, ko zavohajo kri, mit, in to na zelo drzen način tudi dokazal. "Na njegovi ladji so bili ljudje zelo prestrašeni, zato se je namenoma urezal in šel v vodo. In res se ni zgodilo nič." Več v zgornjem videu.

Kako uspešna je bila tekmovalka v kvizu Milijonar, pa preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45 na Planetu. Nocoj ob 20.45 sledi serija Kruto mesto.

