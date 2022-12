V dobrodelnem Milijonarju nas spet čaka odličen dosežek

Tijana in Ivan sta v prejšnji epizodi pravilno odgovorila na dve vprašanji, nato pa je njuno igro prekinila sirena. Nadaljevala jo bosta v oddaji, ki si jo boste lahko ogledali nocoj.

Mama in sin, ki sta v oddaji poskrbela za veliko smeha, sta bila izjemno uspešna pri odgovarjanju na vprašanja in nocoj si lahko obetamo še en odličen dosežek in lep znesek. Ta bo romal v roke dobrodelni organizaciji Kralji ulice, ki pomaga brezdomcem. Na koliko vprašanj sta pravilno odgovorila, izveste v nocojšnji oddaji.

Ko bosta igro končala Tijana Zinajić in Ivan Vastl, bo voditelj Jure Godler v svojo družbo povabil glasbenici, ki sta osvojili prvo in drugo mesto na letošnji Slovenski popevki. To bosta simpatični Mia Guček in Maja Založnik, ki bosta sredstva zbirali za dobrodelno organizacijo Center Sonček Ptuj. Kako se bosta priljubljeni pevki odrezali na vročem stolu, izveste že v nocojšnji oddaji.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

