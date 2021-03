To je razlog, da je simpatična Hrvatica izbrala Godlerja nasmesto Tarika Filipovića #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simpatična tekmovalka Ana prihaja iz Slavonije, zdaj pa živi in dela v Ljubljani. "Če morda kdo ne ve, je to na Hrvaškem čisto na vzhodu," je pojasnila na začetku. Po poklicu je diplomirana medicinska sestra, zaposlena v ljubljanskem UKC, v oddaji pa je povedala, da se je slovenskega jezika prav zaradi službe naučila v zgolj dveh letih.

Nad njenim znanjem slovenščine je bil navdušen tudi voditelj Jure Godler, ki se je nato v svojem slogu tudi pošalil. "Mene veseli, da ste prišli na našega Milijonarja, ne na hrvaškega h kolegu Tariku." Potem je svojega voditeljskega kolega še malce imitiral in začetek igre najavil v hrvaškem jeziku, kar je zvabilo nasmeh na obraz tekmovalke. Več v zgornjem videu.

Kako uspešna bo tekmovalka Ana v kvizu Milijonar, pa preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Na Planet kmalu prihaja tudi nov kviz Piramida sreče, v katerem bodo največ šteli znanje, pogum in zaupanje. Prijave so že odprte.

