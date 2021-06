To je najbolj nenavadna pošiljka, ki jo je tekmovalec dostavil kot poštar #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditelj Jure Godler je tekmovalca v oddaji spomnil, da je pred časom na vročem stolu že sedela tekmovalka, ki je bila po poklicu poštarica, in takrat je povedala, da je bila najbolj nenavadna stvar, ki jo je morala dostaviti stranki v zadnjem letu, pivo, in to tako imenovani šestorček.

Tekmovalec je odgovoril, da je moral tudi sam v času epidemije dostavljati stvari, ki jih pred tem ljudje niso ravno pogosto naročali po pošti. Od piva pa vse do mleka. Vseeno pa to ni bila najbolj nenavadna stvar, ki jo je moral dostaviti.

"Enkrat sem stranki prinesel žive čebele. To je bila ena najbolj nenavadnih stvari, ki sem jih dostavil, in hkrati ena najmanjših," je ob tem povedal. Več v zgornjem videu.

