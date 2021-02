Poštarica razkrila najbolj nenavadno pošiljko, ki jo je morala dostaviti #video

Tekmovalka je najprej potrdila, da so bili letošnji prazniki zaradi koronavirusa še posebej naporni za poštarje.

"Noro je bilo. Veliko več dela kot po navadi. Ljudje so naročali vse po vrsti," je povedala in nato opisala nenavadno pošiljko, ki ji je najbolj ostala v spominu in jo je morala dostaviti prejemniku. Nekdo si je po pošti namreč naročil celo pivo, in to tako imenovani šestorček, čemur se je čudil tudi voditelj, ki je vse skupaj pospremil z zabavnim komentarjem. Več v zgornjem videu.

Kako uspešna je bila Nataša v kvizu Milijonar, pa lahko preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

