Tekmovalka Godlerju: To pa ni bilo prijazno #video

S kvizom s petnajstimi vprašanji bo v nocojšnji oddaji nadaljevala tekmovalka Marija iz Nove Cerkve, za katero je soprog, ki jo je spremljal v studiu povedal, da mu je obljubila, da mu bo z dobitkom v kvizu kupila nov avtomobil.

Tekmovalka je bila zelo dobro na poti do svojega cilja, vseeno pa jo je voditelj po devetem vprašanju opozoril, da je žal porabila vse zasilne izhode, razen enega: "Bližava se počasi desetemu vprašanju, zasilni izhod je pa samo še eden. Tja, levo in nato po stopnicah dol," se je pošalil Jure Godler in nasmejal prisotne v studiu. Tudi tekmovalka se je ob tem nasmejala, a mu hkrati odvrnila: "To ni preveč prijazno." Več v zgornjem videu.

Ali bo tekmovalki Mariji tudi brez zasilnih izhodov uspelo preskočiti deseto vprašanje in se prebiti tako daleč, da bo dobitek dovolj visok za nov možev avtomobil, preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45 na Planetu. Nocoj po Milijonarju na Planet prihaja izjemno priljubljena resničnostna oddaja Poroka na prvi pogled. Ne zamudite!

