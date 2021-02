Tekmovalec s podobno izkušnjo kot zdravnik iz priljubljene serije #video

Zdravniško serijo Doc - v dobrih rokah, ki jo lahko spremljate vsak četrtek in petek na Planetu, je navdihnila zgodba primarija Pierdanteja Piccionija, ki je po prometni nesreči in poškodbi možganov izgubil spomin za zadnjih 12 let. Podobno izkušnjo je doživel tudi tekmovalec Andraž, ki bo svoje znanje preizkušal v nocojšnjem Milijonarju, a njemu v spominu manjka "le" en dan.

Tekmovalec je v oddaji povedal, da se je to zgodilo v času, ko je obiskoval osnovno šolo in si je od očeta "izposodil" motorno kolo. S prijatelji so šli na vožnjo z njim, pri tem pa je prišlo do nesreče. Posledica padca, kljub temu da je nosil čelado, je bila izguba spomina. Dogajanja tistega dne se ne spominja. Več v zgornjem videu.

Kako uspešen bo tekmovalec iz Železnikov v kvizu Milijonar, lahko preverite nocoj na Planetu.

Kviz Milijonar z voditeljem Juretom Godlerjem je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Ob 20.45 sledi odlična kriminalna serija Odtenki modre z Jennifer Lopez. Že v nedeljo ob 19.45 pa na Planetu ne zamudite prve oddaje najbolj odbitega šova te pomladi Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki jo bo vodil Klemen Slakonja.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.