Tekmovalec razkril, kako je prijatelja reševal iz zapora #video

Nocoj bo kot prvi na vroči stol sedel Aljaž Jakob iz Radomelj, ki je študiral šport in menedžment na univerzi v Alabami. In prav čez lužo se mu je pripetil zanimiv zaplet, ko je moral prijatelja reševati z zapora. In o tem je spregovoril tudi v oddaji Milijonar, ki bo na sporedu nocoj.

Jaka, kot ga kličejo prijatelji, je razložil, da se je zapletlo zaradi neplačevanja cestnine na avtocesti. "Šli smo na potovanje do Miamija. V enem avtomobilu smo plačevali cestnino, prijatelj je ni," in bolj kot so mu govorili, da mora plačevati cestnino, bolj je on govoril, da ne bo plačeval in da mu nihče nič ne more.

"Eno leto in pol zatem redna kotrola. Policist ga je o tem vprašal, izvlekli so ga iz avtomobila, dali na havbo. Potem smo morali mi plačati tri tisoč dolarjev, da so ga izpustili. To smo morali delati ponoči, ob 5. uri zjutraj smo ga spravili iz zapora, da smo ujeli trening ob 6. uri zjutraj. Ker glavni trener ni smel izvedeti," je povedal Jaka, ki je v času študija treniral tudi tenis. Več v zgornjem videoposnetku.

