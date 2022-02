Tekmovalec navdušil z izjemno gesto #video

Priložnost, da zasede vroči stol, bo v nocojšnji oddaji dobil tudi tekmovalec Slavko iz Ljubljane. Ta je voditelju Juretu Godlerju zaupal tudi zelo zanimivo zgodbo, ki se mu je pripetila med obiskom Južne Afrike, ko je ta gostila svetovno prvenstvo v nogometu. Tam je nastopala tudi slovenska reprezentanca.

"S kolegom sva imela dve dodatni vstopnici za tekmo. Ko smo prišli do stadiona, so tam otroci igrali nogomet, pa sva si rekla, ali bi ju podelila. Poklicala sva ju, oba sta bila bosonoga, in ju vprašala, ali bi šla na tekmo," je povedal Slavko in dodal, da sta dečka takoj privolila, edina težava je bila, ker niso bili prepričani, ali bosta z vstopnicama, ki sta bili napisani na njuno ime, lahko vstopila na stadion.

Ampak na srečo ni bilo težav. Slavko in njegov prijatelj sta dečkoma na stadionu priskrbela še prigrizek in pijačo ter jima naročila, da morata navijati za slovensko reprezentanco.

Nedvomno sta slovenska navijača dečkoma nepričakovano polepšala dan in jima omogočila doživetje, ki sta si ga vsekakor zapomnila za vse življenje. Več v zgornjem videu.

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45, ob sredah zvečer pa bo do volitev na sporedu oddaja Slovenja izbira.

Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.