Tekmovalec Godlerju zaupal svojo travmatično ljubezensko izkušnjo #video

V nocojšnji oddaji Milijonarja bo kot prvi na vroči stol sedel Srđan iz Ljubljane, ki dela kot novinar na radiu. Povedal je, da ni verjel, da mu bo uspelo zmagati hitre prste. "Mislil sem, da bom obstal pri hitrih prstih in bo vse v redu, zdaj pa bomo videli, kako bo."

Dodal je še, da upa, da se mu bo prihod na Milijonarja obrestoval. "Ravno zdaj bi moral namreč pripravljati radijski prispevek, pa sem se raje prišel sem malce igrat."

V nadaljevanju kviza je moral zabavni tekmovalec odgovarjati tudi na vprašanje o enem od najbolj znanih muzikalov. Dejal je, da je sicer velik ljubitelj muzikalov, ampak da ga spominjajo tudi na ne najprijetnejšo izkušnjo na enem od zmenkov.

"Takratno dekle sem peljal gledat muzikal Adamsovi v mestno gledališče. Imela sva čudovit večer, peljal sem jo na večerjo, domov v taksiju. Bil sem sanjski moški. Naslednje jutro se zbudim in me čaka njeno sporočilo, da ni pripravljena na resno zvezo. Srce se mi je zlomilo in od takrat ne morem gledati ne muzikalov ne Adamsovih," je zaupal voditelju in nasmejal občinstvo v studiu.

Jure Godler se je nato želel malce pošaliti in začel prepevati vsem poznano melodijo iz zgodb o družini Adams. "Jaz bom kar pobegnil," mu je v šali odvrnil Srđan. Več v zgornjem videoposnetku.

Tekmovalec se je zelo izkazal tudi v kvizu. Kakšen je bil njegov končni izkupiček, pa lahko preverite v nocojšnji oddaji.

