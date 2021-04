Tako so bili videti Čuki na njihovem čisto prvem nastopu #foto

Priljubljena skupina Čuki s svojo glasbo navdušuje že več kot trideset let, te dni pa so na svojih profilih na družbenih omrežjih prvič objavili sliko z njihovega čisto prvega nastopa, ko so bili še trio. Že takrat so jim obiskovalci zelo preroško napovedovali, da bodo nadvse uspešni na svoji glasbeni poti.

"Tole je prva, še nikoli javno objavljena fotografija skupine Čuki na našem prvem nastopu med prvo rundo na martinovo soboto 1988 v gostilni Vrtnar v Podlipi. Takrat smo bili še trio. Marjan, Vinko in Jože. 'Iz njih še nekaj bo' so kao govorili vsi, ki so tisti večer vstopili skozi tista vrata na desni in vsakič posebej naredili prepih in Vinkota udarili v levi komolec, da se je revež skoz motil. In poglej ti te instrumenete, (vsi skupaj za en orng stojalo za kitaro) pa osvetljavo, pa kako smo imeli reklamne napise na 'odru', waw. To je bend, ki bo soustvarjal slovenski glasbeno sceno naslednja desetletja, ja ja ja," so člani skupine zapisali pod fotografijo.

In napovedi so se uresničile. Skupina je postala ena najbolj priljubljenih in poslušanih na naših tleh. Skupini se je kasneje pridružil še Marko Vozelj, do današnjih dni pa je skupina doživela še nekaj sprememb.

Od prvotne zasedbe v skupini tako ostaja le še Jože Potrebuješ, a skupaj z Matjažem Končanom, Jernejem Tozonom in Miho Novakom še vedno navdušujejo slovenske poslušalce. Njihova zadnja velika uspešnica je skladba Kam se želvica je skrila, ki so jo ustvarili za najmlajše.

Ravno to soboto bo njihov nekdanji član Marko Vozelj, ki se je pred leti odločil za samostojno glasbeno pot, s skupino Mojstri nastopil v oddaji Pri Črnem Petru, kjer tudi sicer ne bo manjkalo dobre glasbe. Na glasbenem odru bomo videli še Pop Design, Saško Lendero, Alyo, Foksnerje, ansambel Aplavz, ansambel Roka Kastelca in ansambel Pik.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Ob 21.30 sledi komedija Zamenjava z Ryanom Reynoldsom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.