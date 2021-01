Tako je Godler nasmejal priljubljeno pevko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 se na Planet vrača oddaja Milijonar, v kateri se bosta tokrat za dober namen preizkusila glasbenica Irena Yebuah Tiran in raper Challe Salle. Lahko vam že zaupamo, da sta se nocojšnja tekmovalca odlično odrezala v kvizu, manjkalo pa ne bo niti smeha.

V začetni predstavitvi Irene Yebuah Tiran je voditelj Jure Godler razkril, da sta obiskovala isti visokošolski zavod, čeprav ne istočasno. Oba sta študirala na glasbeni šoli Mozarteum v Salzburgu v Avstriji.

Voditelja in glasbenico tako poleg ljubezni do glasbe povezuje tudi brezhibno znanje nemškega jezika, kar je voditelj izkoristil in poskrbel za nekaj smeha pri enem od vprašanj. Prelevil se je namreč v nemško govorečega voditelja. Več v zgornjem videu.

Kakšen znesek je Irena Yebuah Tiran zbrala za Varno hišo Novo mesto, pa preverite v nocojšnji oddaji Milijonar.

