Strašljiva izkušnja tekmovalca: s takim avtobusom se ne bi želeli peljati #video

Miha iz Velenja, ki se bo nocoj preizkusil na vročem stolu Milijonarja, je v oddaji povedal, da s partnerico zelo rada potujeta. Obiskala sta tudi Vietnam in Kambodžo. Čeprav sta vedela, da so lahko avtobusni prevozi že sami po sebi velika dogodivščina, pa nista pričakovala, da bosta kar nekaj ur preživela v strahu za svoje življenje.

Na eni od postaj, na kateri se je avtobus ustavil, so možje namreč sneli zadnja okna in odstranili sedeže, avtobus pa napolnili s plinskimi jeklenkami, na katerih so potem nekateri potniki tudi sedeli. To pa še ni bilo vse, saj je med vožnjo veliko potnikov vključno z voznikom brezskrbno kadilo cigarete, zaradi česar se je tekmovalec bal, da bo odjeknila eksplozija. Približno deset ur dolga vožnja se je vseeno srečno končala. Več v zgornjem videu.

