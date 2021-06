Slačifant, ki na zmenek ne bi šel z dekletom, težjim od 60 kilogramov

Nocoj ob 20.45 na Planet prihaja eden najbolj gledanih avstralskih resničnostnih šovov Poroka na prvi pogled. Spremljali bomo deset parov, ki so skupaj pristali na podlagi analiz strokovnjakov. Po poroki bodo morali nekaj časa preživeti skupaj in ugotoviti, ali so res ustvarjeni drug za drugega. Med kandidati bo tudi 30-letni Michael, ki bo zaradi svojega dodatnega večernega poklica poskrbel, da bodo kandidatke verjetno nekoliko dvigovale obrvi.

Michaela, ki čez dan dela za rudarsko podjetje, zvečer pa nastopa kot slačifant, so nekateri mediji označili kot najbolj izbirčnega moškega v Avstraliji. Pred vstopom v šov Poroka na prvi pogled je namreč izjavil, da ne bi šel na zmenek z dekletom, ki tehta več kot 60 kilogramov.

Michael in njegov večerni poklic.

"Majhna ušesa, lepi zobje. Da je fizično aktivna, rada trenira, skrbi za fizično kondicijo in se zdravo prehranjuje," je povedal o lastnostih, ki se mu zdijo privlačne pri ženskah. "Ne maram pa pretirano umetnega videza. To sovražim. Še najmanjša težava so umetno povečane prsi. Privlači me naravna lepota. To je to, kar si želim."

"Želim si nekoga, ob katerem se lahko zjutraj zbudim in mi ne bo treba skrbeti, ali je naličena in podobne stvari," je povedal in dodal, da ne bi nikoli bil v zvezi z grdim dekletom ali nekom, ki že ima otroke. Poudaril je tudi, da se zaradi ljubezni nikoli ne bi preselil iz domačega kraja.

Ali bo dekle, ki so ga zanj izbrali strokovnjaki, 30-letnemu Michaelu po godu, izveste v nocojšnjem prvem delu resničnostnega šova Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu ob 20.45 na Planetu.

Prvi del bo na sporedu NOCOJ ob 20.45, sicer pa bomo Poroko na prvi pogled lahko gledali od ponedeljka do srede ob 20.45, v četrtek in petek pa ob 19.45. V soboto na Planet prihaja še izjemno uspešna serija Downton Abbey.

