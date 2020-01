Na poti s kolesom do Beograda na zanimivi dieti #video

Bojan je v oddaji povedal, da se s prijatelji večkrat odpravi na daljše kolesarske izlete, nazadnje je v dveh dneh prikolesaril iz Ormoža do Debelega rtiča. Pred nekaj leti pa so s kolesi prišli vse do Beograda. Za pot so porabili pet dni.

Voditelja je nato zanimalo, na kakšno hrano prisegajo na teh fizično zelo zahtevnih podvigih. Tekmovalec ga je presenetil z razkritjem, da prisegajo predvsem na burek in pivo. Več v zgornjem videu.

