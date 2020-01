Tekmovalec osupnil: šele pri 60 letih začel teči maratone #video

Rudi iz Ljubljane je v ponedeljkovi oddaji Milijonarja presenetil s podatkom, da se rad ukvarja s tekom in da je svoj prvi maraton pretekel pri 60 letih. Pri 68 letih ima za sabo kar osem zaporednih pretečenih 42-kilometrskih tekov na ljubljanskem maratonu.

Dodal je, da je njegova želja preteči vsaj 10 zaporednih maratonov po ljubljanskih ulicah. In zakaj se skoraj vsak dan odpravi na tek? "Tek sprosti telo in duha," je ljubezen do tovrstne oblike gibanja kratko in jedrnato pojasnil Rudi.

Tudi v kvizu mu je na začetku kazalo precej dobro, a se je nato uštel pri vprašanju o Velikonočnem otoku, saj je zmotno mislil, da je velika noč na petek. Poslovil se je z dobitkom 300 evrov.

Kviz Milijonar je na sporedu v PONEDELJEK in TOREK ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku.