Godler: Vaša prigoda me je tako nasmejala ... #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditelja Jureta Godlerja je tokrat zelo nasmejala zgodba tekmovalca Urbana iz Žirov, ki je povedal, kaj se mu je zgodilo, ko je pred leti delal kot natakar v hotelu v Cerknem.

Gostja je namreč naročila kavo s "horkim" mlekom. Ker ni vedel, da to v cerkljanskem narečju pomeni toplo mleko, je za gostinskim pultom začel iskati mleko s podobnim imenom, kot ga je naročila gospa. Ker ga ni našel, se je vrnil do mize in dejal: "Oprostite gospa, 'horkega' mleka nimamo, imamo samo alpsko. Ali bo v redu?" Ko se je kasneje bolje podučil o narečju, tovrstnih težav ni več imel.

Kako uspešen je bil tekmovalec Urban v kvizu Milijonar, pa preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Po Milijonarju sledi kriminalna serija V iskanju pravice.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.