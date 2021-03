Godler se je preizkusil v prekmurskem narečju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vročem stolu bo znanje tokrat preizkusil Srečko iz Bakovcev, ki se je v preteklosti profesionalno ukvarjal z igranjem rokometa. Jure Godler ga je ob tej priložnosti prosil, če ga nauči kakšen stavek v prekmurskem narečju, ki bi ga nato lahko uporabil v pogovoru s sodelavcem pri oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem komikom Jernejem Celcem, ki tudi prihaja iz Prekmurja.

Tekmovalec je nato povedal nekaj besed v narečju in poudaril, da sta najbolj zaslužna, da ostali del Slovenije vsaj malo bolje pozna prekmursko narečje predvsem Vlado Kreslin in Feri Lainšček. Več v zgornjem videu.

Kako uspešen je bil tekmovalec Srečko v kvizu Milijonar, lahko preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

