Cerkev so preuredili v diskoteko #video

Tekmovalec Matevž je v oddaji povedal, da se je v študentskih letih s prijatelji odpravil na potovanje z vlakom do Lizbone. Na poti so se ustavili tudi v španskem mestu Toledo, kjer so odkrili zanimivo cerkev. Potem ko ni več služila svojemu prvotnemu namenu, so jo novi lastniki preuredili v pravo diskoteko. Na zunaj je bila še vedno videti kot prava cerkev, v notranjosti pa je bil običajen nočni lokal.

Voditelj Jure Godler ga je vprašal tudi o tem, ali so v tej diskoteki plesale tudi nune. Tekmovalec pa mu je v smehu odgovoril, da ni opazil obiskovalk, ki bi bile oblečene v tako prepoznavna oblačila. Več v zgornjem videu.

