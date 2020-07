Zakaj se angeli najpogosteje pojavljajo v Braziliji?

So angeli utvara ali realna bitja? Gre za skupek energije, new age pogruntavščino ali kaj tretjega? Tadej Pretner pravi, da gre za kompleksno strukturo, katere bistvo leži v astralnem svetu.

V astralnem svetu namreč oživi vse, čemur namenjamo fokus (in pri tem vpletemo še čustva in vero). Ljudje, ki verjamejo v angele, lahko tako dejansko povzročijo njihovo manifestacijo v snovnem svetu: “Med snovnim in eteričnim svetom je astralni svet, ki je neposredno povezan s čustvenim svetom. Gradnik enega od teh nivojev astralnega sveta je čustvena energija ljudi. V astralnem svetu oživi vse, čemur namenjamo fokus in zraven vpletamo čustva. Tako v tem svetu najdemo risane junake, junake pravljic, seveda pa tudi angele … Ni pomembno, ali so ta bitja kdaj tudi v resnici obstajala. V angele verjame mnogo ljudi … Pripadniki določenih kultur jih sicer opisujejo različno, a to ni pomembno. Če je te vere (+ čustev in posledično energije) veliko, angel oživi tudi v snovnem svetu.”

Načeloma so »intervencije« angelov pogostejše v zelo religioznih okoljih, kjer ljudje to tudi bolj pričakujejo: “Recimo v Braziliji je narod zelo religiozen in po drugi strani tudi bolj temperamenten. Na kupu je torej veliko čustvene energije in vere, kar sproži pojavitve v snovnem svetu.”

