Zakaj klopi enih ne marajo, druge pa ljubijo?

Čeravno se lahko zavarujemo s kemičnimi preparati iz trgovine ali lekarne, tovrstno početje ni priporočljivo. Razni repelenti so namreč hitro strupeni, v velikih odmerkih pa delujejo celo kot živčni strup. Kako se torej na naraven način zaščititi pred klopi ter kako ravnati, če slučajno pride do okužbe s klopnim meningitisom?

Maria Ana Kolman priporoča nošnjo jantarne ogrlice ali zapestnice (največjo moč ima naraven, nebrušen jantar, ki pri stiku s kožo oz. telesno temperaturo jantarjevo kislino lahko prenese na človeka; jantarna kislina iz nebrušenega baltskega jantarja pa je naravna pomoč proti klopom, komarjem in drugim žuželkam že tisočletja) in eterično olje sibirske cedre z visoko vsebnostjo fitoncidov, ki deluje kot zaščita pred virusi, mikroorganizmi, klopi in mrčesom.

“Tudi jaz nisem verjela, da jantar odganja klope. Želela sem ugotoviti, kaj je zadaj, kaj je tisto, kar klopom ne ustreza. To so jantarna kislina iz jantarja, ki se sprošča ob stiku s kožo, in pa tudi eterična olja iglavcev. Konkretno in preprosto, ne paše jim vonj jantarja in iglavcev.”

Kaj storiti, če se nismo zaščitili in vseeno dobimo klopa?

V primeru da dobite klopa, ga je treba čim prej odstraniti in mesto ugriza namazati z mumijo:

“Vedno se je treba pregledati! Če je klop prisesan, uporabljam način naoljenja. Namažem ga z živico, ki ima sama po sebi antimikrobno, protivnetno in protivirusno delovanje. Tako mastno okolje klopu ne diši. Klop popusti. Po petih minutah ga zavrtim in odstranim. Mesto ugriza pa namažem z mumijo, ki s svojim močnim antimikrobnim delovanjem prepreči okužbo. Če mumije nimate pri roki, pa mesto ugriza dobro podrgnite z zmečkanim listom trpotca.”

