To je bilo merilo za uspešnost zdravnikov na Kitajskem

Na Kitajskem so dolgo časa ocenjevali uspešnost zdravnikov najprej po tem, kako dobro so uspeli zaščititi ljudi pred boleznimi, šele nato po tem, kako so znali zdraviti. Zdravniki so predpisovali vaje, s katerimi so ljudje ohranjali gibkost telesa, kakovost in globino diha ter splošno dobro počutje.

Kitajske daoistične vadbe, o katerih govorimo, tradicionalno imenujemo daoin, Yangsheng oz. danes qigong, njihova posebnost pa je v tem, da nas usmerjajo k občutenju fizičnega telesa, k raztezanju ter k postopnemu preobražanju naše notranje in zunanje strukture in ohranjanju/krepitvi zdravja in dolgoživosti.

Zakaj je qigong drugačen od ostalih vaj za telo in kaj pridobimo s takšno vadbo? Rektor Slovenskega daoističnega templja Jure Čeh poudarja: “S qigongom krepimo svoje zdravje in podpiramo kultivacijo duha. Dejansko gre za meditacijo v gibanju, sestavljeno iz treh komponent, t. j. forme oz. položaja, drže telesa (Xing), zavedanja (Yi) in vitalne energije (Qi). Vadba qigonga je stalen proces, vedno je še prostor za nekaj novega.”

Darija Mavrič Čeh, mojstrica qigonga dodaja: “Ko začneš vaditi, sčasoma opažaš spremembe pri sebi. Vsekakor se pojavi sposobnost umirjanja in koncentracije. Primer, določene situacije, ki bi me včasih razjezile, uspem danes mirneje prebroditi … Tudi sposobnost gibanja se poveča – telo se spremeni. Gibi pri qigongu so sicer počasni, ampak, zanimivo, oblika telesa se res spremeni. Pa seveda kot posledica pridejo zraven še boljša koordinacija, več energije, skratka elementi iz vsakdanjega življenja, ki se začnejo spremnjati na bolje.”

