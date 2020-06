Voditeljico Nežo čaka posebna preizkušnja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ritual hoje po žerjavici je tradicionalen obred različnih plemen po vsem svetu (v Afriki, Rusiji ...). Čeprav proces ni povsod povsem enak, je osnovni namen vselej isti – čiščenje z elementom ognja in dvig energije. Ezoterični viri pravijo, da nas pri ognju privlači njegovo notranje življenje, prav tako pa ga navajajo kot velikega razsvetljevalca, ki preganja temo in prinaša svetlobo, omogoča videnje in izboljša zaznavanje (tako dobesedno kot tudi figurativno).

Čeprav ogenj pogosto povezujemo z uničevanjem, lahko nanj gledamo tudi z drugega vidika. Njegov vpliv je transformativen že v njegovem bistvu: les spreminja v pepel, surovo v pečeno/kuhano, mraz v toploto, temo v svetlobo, nečisto kovino v čisto itd. Ogenj je zato tesno povezan tudi z očiščevanjem. Hoja po žerjavici je bila že od nekdaj simbol spiritualnega očiščevanja. V ognju simbolično izgorevajo slabosti ter dajejo prostor vedenju, plemenitosti, dobroti in ljubezni, zaradi česar je tesno povezan tudi z upanjem in vero v boljšo prihodnost.

Bogdan Mak, mojster hoje po žerjavici, poudarja: "Ogenj ima transformativno moč. Ljudje prihajajo na ritual hoje po žerjavici zaradi premagovanja strahu. Vsakega je nečesa strah. Lahko gre za zamenjavo službe, različne prelomnice, odločitev, ali imeti otroke … Skozi proces se udeleženci začnejo zavedati, česa vsega jih je strah, pa tudi, kaj jih omejuje, da bi bili srečnejši. Tisti, ki se odločijo za hojo po žerjavici, so neizmerno hvaležni, saj s tem naredijo nov, svež korak v življenju ter pustijo, da v ognju zgori vse, kar ni v njihovo najvišje dobro."

