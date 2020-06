Turbulentnega junija pazljivo v ljubezni!

Junija bomo zato več naredili za svojo zunanjo lepoto, za lepoto doma in njegovo okolico. V kombinaciji z energijo leta 2020 (ki je 4) bo junij prinesel tudi izzive, npr. napačne odločitve glede ljubezni ali denarja, trmo, sebičnost in jezo ter ljubezenske preizkušnje.



Feng shui kaže podobno stanje. Feng shui svetovalka Tanja Glažar pravi, da kombinacija dveh najbolj nasprotujočih si elementov (jang vode in jang ognja) nakazuje na nenehno trenje na vseh področjih, ko bosta prevladovala težnja po neodvisnosti in samostojnosti. Junij je tudi obdobje čustvenih reakcij, nemira, hkrati pa bo to mesec nenehnih sprememb in premikov na vseh področjih. Karmično gledano bodo v ospredju usoda, sreča, priložnost in nepričakovani dogodki. Lekcije, ki nas čakajo junija pa so prilagodljivost, predrugačenje tradicionalnih vrednot in zatiranje nagonov. Karmična svetovalka Aleksandra Winkler Drole pri zadnjem poudarja: “Zadržani instinkti delujejo moteče. Človeški instinkt je podoben živalskemu, npr. instinkt gnezdenja, spolni nagon, čredni nagon ipd. Delovati proti instinktom ni smiselno. V juniju je bistveno, da nagonom omogočimo zdrav in prosti pretok. Kako? Bodimo domiselni, izvirni – torej kreativni. Zavedajmo se, da smo mi sami kreatorji svoje resničnosti.”

