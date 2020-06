Pravila zdravega sončenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sončenje je zdravo, če je premišljeno in zmerno. Nevarno pa je takrat, ko zaradi nepazljivosti poškodujemo kožo oz. ko nastanejo opekline.

Vseeno pa je premalo ustreznega sončenja lahko še bolj nesmiselno. Zakaj? Diana Vlahinič in Matic Anzeljc Amon sta soglasna: “Sonce je vir vitamina D, ki je za naše zdravje temeljni vitamin. Zato je pomembno, da se soncu izpostavimo tudi med 10. in 14. uro. Seveda velja previdnost! Začnemo postopoma, z minuto na dan, količino pa nato postopoma povečujemo (do 30 minut dnevno). Sonce nas ne sme opeči!”

Ostala priporočila za zdravo sončenje:

Najbolje je, da se začnemo sončiti že zgodaj spomladi, ko sonce še ni tako močno. Tako do poletja pridobimo dobro podlago, ki je naravna zaščita pred soncem. Postopno pridobivanje barve čez vse leto je torej dobra predpriprava na poletje. Verjeli ali ne, k zmanjšanju tveganja za opekline pripomore tudi izbira prave hrane. Uživajte živila, ki so bogata z antioksidanti in vsebujejo resveratrol, kvercetin, likopen, karotene in luteolin, npr. pravi kakav, olivno olje, brokoli, črni čaj, zeleni čaj, jabolka, čebula, korenje, paradižnikova mezga, borovnice ... V poplavi krem za sončenje, kakšno obliko zaščite izbrati? Matic Anzeljc Amon pravi: “Posegajmo po sončnih kremah z naravnimi mineralnimi filtri – cinkov oksid – ter preverimo, da mineralni filter ne vsebuje nanodelcev. To se bo sicer kazalo v neprivlačni beli sledi, ki jo krema pusti na koži. A z malo vztrajnosti bo tudi ta sled izginila. Sicer pa naj ima sončna krema čim višji delež ekoloških sestavin in čim več nasičenih in mononenasičenih maščob (masla, olivno in avokadovo olje), izogibajmo pa se sintetičnim filtrom, konzervansom, umetnim dišavam in barvilom ter plastični embalaži.”

