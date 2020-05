Razvojni mejniki pri otroku − kdaj je čas za paniko?

Pri starševstvu se stvari odvijajo počasi, za prve mesece pa velja, da morajo biti otroku zagotovljene osnovne reči: hrana – dojenje, spanec, osnovna higiena – previjanje in kopanje dojenčka, ljubeča skrb in nežni dotiki, petje pesmic itd.

Nihče ne more nadomestiti tega, kar mama naredi v najzgodnejšem obdobju. Seveda lahko tudi drugi odrasli prevzamejo njeno vlogo, vendar pa morajo za enak učinek vložiti precej več časa in truda. K sreči imamo evolucijsko vrojene mehanizme – hormone, kot je na primer oksitocin, ki se sprošča ob dojenju in spodbuja navezanost. S čim vse se še ukvarjajo novopečeni starši in kaj bi morali vedeti po nasvetu pediatrov? Kaj na primer narediti, če dojenček prepočasi pridobiva težo?

Dr. Denis Baš pravi: "Dostikrat se srečamo s težavo, da otrokova teža ne napreduje, kot bi pričakovali. Če vidimo, da ne gre kljub dojenju, je dobro, da dodajamo adaptirano mleko. Če pa je problem v dojenju, opažamo, da se velikokrat zgodi, da s tem, ko mami odvzamemo to breme, tudi dojenje lažje steče.”

Kako starši/pediater prepoznajo morebitne nepravilnosti v razvoju? Dr. Tina Bregant razlaga: "Razvojni mejniki so ohlapni. Problem je, če starši primerjajo otroke z drugimi otroki ali pa če si kljukajo, kaj vse otrok že zna in česa ne. Razvoj otroka ni tekma! Razvojne mejnike uporabljamo zato, da opredelimo, ali je treba otroka kje podpreti oziroma ga spodbuditi. Če gre za resne razvojne zaostanke, potem pa se obrnite na strokovnjaka, ki lahko nudi ustrezne intervencije. Včasih je že dovolj, da strokovnjak, recimo fizioterapevt, otroku samo nekajkrat pokaže, kako se pravilno obrniti … Včasih je potrebno več. Potem priporočam interdisciplinarno obravnavo."

