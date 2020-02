Parametri moškosti − kdaj je moški tapravi dec?

Kaj je pravzaprav prava moškost? To je stvar resnih razprav, zgleda. Pred par leti so se zbrali mnenjski vodje na področju moškosti v Evropi in sklenili, da je pravi moški tisti, ki je najboljša možna opcija sebe.

Tudi alfa moški je po mnenju strokovnjaka za govorico telesa Edvarda Kadiča drugačen, kakršnega imamo morda v mislih: “Pri alfa moškosti ne gre za to, da moški uveljavlja surovo silo in se drži zase, ampak je alfa moški nekdo, ki zna dobro komunicirati, razume sebe in to, kaj je moška samozavest, hkrati pa poskrbi za svoj prijateljski klan in dekle, ki ga je izbralo. Več ali manj gre pri teh definicijah o alfa moškem za osebno stališče posameznika − pod pojmom alfa moški lahko razumemo trofejo, volka samotarja oz. nekoga, ki tolče po mizi, ali pa tistega, s katerim je res prijetno biti. Jaz se od vsakršnih definicij distanciram. Meni se zdi najpomembnejše, da je moški brihten, zabaven in da se je z njim prijetno družiti.”

Kako pa je glede moških (moškosti) in čustvenosti? Je moški, ki pokaže čustva, še pravi moški? Borut Bric je eksakten: “Seveda, čutenje je atribut in ne pomanjkljivost. Absolutno pa ne posplošujmo.” Edvard Kadič dodaja: “Eno so čustva, izražanje čustev in emocionalna inteligenca, drugo pa jokanje. Jokanje je sprostitev emocionalne napetosti in pri moških ustrezeno v skrajnih primerih. Promocija jokanja samo zaradi ravnovesja in enakosti pa se mi zdi problematična.”

Kvalitete, ki bi jih moral imeti moški, iščimo torej nekje vmes − pravi moški je nekaj med mačotom, ki je močan in nezlomljiv, ter pomehkužencem, ki ga je samo srce.





Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljajte vsak dan ob 9.30 na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.