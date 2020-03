Naravne rešitve za omilitev bolečine pri revmi

Kaj je pri teh stanjih priporočljivo uživati, da bi zmanjšali vnetja in posledično bolečino? Da bi protibolečinska sredstva, ki jih imamo danes na razpolago, zares služila svojemu namenu, moramo vedeti tudi čim več o ozadju bolečine − pri revmi gre torej za vnetje, ki ga ustvarja 5 dejavnikov, in sicer preveč sprožilcev vnetnih procesov, utesnitev živca ali mišice, obraba, ki nenehno draži bližnja tkiva, dehidracija in kronična obremenitev brez regeneracije.

Sintetična protibolečinska zdravila, hvala bogu, niso edina rešitev. V mnogo primerih so enako učinkoviti naravni pripravki, s tem da delujejo brez stranskih učinkov! Sintetična protibolečinska sredstva namreč poškodujejo organe, so pa hkrati še odlična bližnica v demenco! S tem ko obremenjujemo živčevje (ker zatremo občutek bolečine), si ne delamo nobene usluge!

Zakaj sploh pride do revme? Certificirana nutricionistka Jelena Dimitrijević poudarja, da je največ odvisno od človekovega življenjskega sloga: “Predvsem je problem v hrani, ki je pretežno bogata z živili živalskega izvora. Kislinski ostanki se nalagajo na sklepe in povzročajo vnetja. Seveda pa so tu še drugi dejavniki, recimo stres, bakterijske okužbe, prevelika teža, stres …”

Kako se konkretno lotiti problemov z revmo? Jelena Dimitrijević priproča naravne sestavine, kot so bosvelija, mangostin, mačji krempelj, omega 3, probiotiki, alge (spirulina, chlorela), aloe vera, MSM, CBD, šipek v prahu, čaga, mumija, konopljino olje, olje šentjanževke, česnovo olje ter seveda najmočnejši kurkumin. Zlasti slednji slovi po svoji močni protivnetni funkciji, ki pripomore k zmanjšanju bolečine pri revmatoidnemu artritisu, protinu, osteoartritisu in drugih vrstah bolečin v sklepih. Kurkumin v kurkumi s prihodom v telo dobesedno “inšpekcijsko pregleda” delovanje naših celic in sproži apoptozo (prepreči, da bi se celice z napakami širile). Učinki kurkumina so globinski − z redno uporabo bomo v nekaj mesecih sistematično spremenili situacijo v telesu in veliko bolečin in togosti bo izzvenelo. Kurkuma sodi med 5 najmočnejših antioksidantov in z lahkoto ustavlja divjanje prostih radikalov. Vnetja preprečuje tako, da neposredno posega v tvorbo encimov, ki sprožajo verigo vnetnih reakcij.

A vendar, je dovolj, da uživamo klasično jedilno kurkumo ali je efektivnejše kaj močnejšega? Jelena pojasnjuje: “Bistvena je absorpcija, pri čemer je pomembna sinergija različnih drugih učinkovin, eteričnih olj itd. In seveda kvaliteta. To, da kurkumo, po možnosti vprašljivega porekla, tu pa tam posujemo po jedeh, žal ne bo dovolj.”

