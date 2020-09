Klepet ob kavi: Vračamo se z novimi, čisto svežimi vsebinami!

Voditeljici ostajata Jasmina in Neža, občasno pa bosta pred kamere vskočila še Branka in Denis. Danes vam ekskluzivno razkrivamo tematike in goste, ki jih boste lahko gledali že od naslednjega tedna.

Z Anito Reher se bomo spraševali o mističnih sporočilih iz onostranstva in dilemi, kam s stvarmi pokojnika, Gašper Kokot nas bo seznanil z resnico o življenju in delu v Ameriki, spoznali boste najstnico, ki je bila sprejeta na prestižni Harvard, Maria Ana Kolman bo odprla šokantno tematiko o tem, kako farmacevtska industrija skrbi, da pacienti (p)ostajajo njene redne stranke, z Gordano Yro Lesjak se bomo učili skrivnostne govorice run pa z Natašo Kos Krizmančič tehnik nekirurškega liftinga obraza, Darja Furek bo pokazala 8 akupresurnih točk za instant razbremenitev, po žensko bomo klepetali o tem, kako rade se sprenevedamo in si lažemo, ali so mlajše ženske s starejšimi moškimi samo zaradi denarja ter kako (in kdaj) je lahko šoping antistres terapija … To je le mini izbor vseh tem, ki jih pripravljamo!

Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljate vsak dan ob 9. uri na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.