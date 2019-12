Kaj jesti, če imate težave s kožo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse strategije popravkov in reševanja kože "od zunaj" so manj učinkovite, kot si mislimo, zato vam v tokratnem prispevku razkrivamo, kakšno hrano je treba jesti, če želite imeti lepo kožo.

Dejstvo številka 1, ki ga nočemo razumeti: KOŽE NE BOMO REŠILI Z DRAGIMI KREMAMI.

Dejstvo številka 2: KOŽE NE BOMO POPRAVILI Z OBISKI KOZMETIČNIH SALONOV.

Vse strategije popravkov in reševanja kože "od zunaj" so torej manj učinkovite, kot si mislimo, pri večjih težavah pa večinoma skoraj povsem neučinkovite.

Seveda je super, da imamo podporo "od zunaj", vendar se je to, kar se vidi navzven, začelo znotraj nas in tam moramo stvari popravljati.

Spodnji posnetek je namenjen vsem ženskam in moškim, ki si želijo imeti čudovito, sijočo kožo ter oditi v trgovino ali službo brez korektorjev, povsem brez ličil.

Kožo bomo torej reševali "od znotraj", da jo bomo ustrezno podprli tudi "od zunaj", pa ne potrebujemo dragih preparatov in veliko krem (za okrog oči, za ustnice, nočne in dnevne kreme ...), temveč zgolj nekaj stvari, ki niso pretirano drage, so pa vsekakor zelo kakovostne.

Osebno prisegam na serum vrtnice, seveda ekološki.

