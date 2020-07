Hormonsko neravnovesje: mini spremembe za velike učinke

Čisto zmedo, kajpada. Gre za to, da hormonski motilci oponašajo delovanje naših lastnih hormonov ter s tem spremenijo delovanje endokrinega sistema. Tako ali sprožijo čezmerno stimulacijo teh hormonov, se vežejo na receptorje za hormone in s tem zavirajo delovanje naravnih hormonov ali pa vplivajo na tvorbo in presnovo hormonov v jetrih ter hkrati direktno spreminjajo njihovo koncentracijo v telesu. V glavnem, s hormonskimi motilci ni šale in zelo priporočljivo je, da v vsakdanjo rutino uvedemo majhne spremembe za velike učinke pri hormonskem neravnovesju (ki jih torej, med drugim, sprožajo tudi vseprisotni hormonski motilci, npr. kemikalije in pesticidi v vodi in hrani, sredstva za dezinfekcijo, insekticidi in sredstva za odganjanje mrčesa, sredstva za zaščito lesa in drugih površin, kemikalije v plastiki, težke kovine, kemikalije v kozmetiki in tekstilu) …

Najpogostejši znaki hormonskega neravnovesja so: utrujenost, prebavne težave in napihnjenost, čezmerno potenje, maščoba, ki se nabira okrog trebuha, pridobivanje teže kljub telovadbi, hrepenenje po ogljikovih hidratih, nizek libido (želja po spolnosti je majhna), zaskrbljenost, tesnoba, depresija, nespečnost, težave s spominom, endometrioza, policistični jajčniki, neredne menstruacija ter menopavza itd.

Mini spremembe za velike učinke, če imate težave s hormonskim neravnovesjem:

omejite pitje kave ali jo zamenjajte z zelenim čajem,

vsak dan spijte vsaj dva litra sveže mlačne vode,

izločite vse sladke pijače in alkohol,

uživajte zgolj ekološko hrano,

uživajte nesladko sadje samo dopoldne,

zvečer ne uživajte žitaric in sadja ter ne jejte vsaj tri ure pred spanjem,

izločite rdeče meso, predpripravljene mesnine (klobase, paštete, hrenovke), sladkarije, pekovske izdelke (kruh, rogljički, tortice ipd.),

zaspite vsak dan pred 23. uro v popolni temi,

naučite se umiriti (joga, meditacija, sprehod, dihalne tehnike ...),

posegajte po ekoloških kalčkih, ekoloških travah in ekoloških algah,

dnevno uživajte alge,

zaužijte dovolj zdravih maščob z EPA in DHA.

